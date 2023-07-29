Tekirdağ'da Makaron ve Tütün Kaçakçılığı Operasyonu
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yapılan operasyonda 11 bin 400 makaron ve 140 kilogram tütün ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 11 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Y'nin makaron ve tütün ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler şüphelinin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki iş yerinde yaptığı aramada, 11 bin 400 makaron, 140 kilogram tütün, 8 elektronik sigara, makaron doldurma makinası ve kompresör ele geçirdi.
Şüpheli S.Y. gözaltına alındı.
Saray'da 455 litre kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince 455 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 3 evde kaçak içki yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin adreslerde yaptığı kontrollerde kaçak üretilen 455 litre içki, 9 damıtma kazanı ve 750 boş şişe ele geçirildi.
3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.