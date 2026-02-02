Haberler

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da 2 gündür etkili olan lodosun sona ermesiyle deniz ulaşımı yeniden başladı. Lodos nedeniyle bekleyen 9 şilep ve tanker rotalarına devam ederken, balıkçılar da havanın düzelmesiyle avlanma yapacak.

Tekirdağ'da 2 gündür süren lodosun etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos, kentte deniz ulaşımını olumsuz etkilemişti.

Lodosun etkisini yitirmesiyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle avlanmaya çıkacak.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı

AK Partili isimden kritik çağrı! Türkiye iddiası hayli vahim
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler

Devlet televizyonunda skandal yayın: Bu adamı derhal görevden alın
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı

AK Partili isimden kritik çağrı! Türkiye iddiası hayli vahim
Türkiye'yi sarsan cinayetlerin sırrı çözüldü! Katiller 70 yaşın üzerinde

Türkiye'yi sarsan ölümlerin sırrı çözüldü! Katiller 70 yaşın üzerinde
Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi

"O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi"