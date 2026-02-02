Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
Tekirdağ'da 2 gündür etkili olan lodosun sona ermesiyle deniz ulaşımı yeniden başladı. Lodos nedeniyle bekleyen 9 şilep ve tanker rotalarına devam ederken, balıkçılar da havanın düzelmesiyle avlanma yapacak.
Tekirdağ'da 2 gündür süren lodosun etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos, kentte deniz ulaşımını olumsuz etkilemişti.
Lodosun etkisini yitirmesiyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker rotalarına devam etti.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle avlanmaya çıkacak.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel