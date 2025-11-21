Tekirdağ'da Lodosun Etkisi Geçti, Deniz Ulaşımı Normale Döndü
Tekirdağ'da 5 gündür süren lodosun etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı yeniden normale döndü. Hızı saatte 40 kilometreyi bulan lodos, deniz trafiğini olumsuz etkilemişti. Lodosun geçmesiyle birlikte yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tankerler rotalarına devam etti.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodos, 5 gündür kentte deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
Lodosun etkisini yitirmesiyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker rotalarına devam etti.
Balıkçılar da avlanmak için denize açılacak.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel