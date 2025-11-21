Tekirdağ'da Lodosun Etkisi Geçti, Deniz Ulaşımı Normale Döndü

Tekirdağ'da 5 gündür süren lodosun etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodos, 5 gündür kentte deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Lodosun etkisini yitirmesiyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Balıkçılar da avlanmak için denize açılacak.