Tekirdağ'da lodos etkisini yitirdi, 6 şilep ve tanker seyrine devam etti

Tekirdağ'da lodos etkisini yitirdi, 6 şilep ve tanker seyrine devam ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü, 6 şilep ve tanker seyrine devam etti. Denize açılamayan balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle avlanmak için yeniden denize açıldı.
Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak için denize açıldı.
Kaynak: AA