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Tekirdağ'da lodos dinince 7 şilep ve tanker seyrine devam etti

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Tekirdağ'da lodos dinince 7 şilep ve tanker seyrine devam etti
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Tekirdağ'da saatte zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodosun dinmesiyle deniz ulaşımı yeniden normale döndü. Hava koşullarının iyileşmesiyle sahil önünde bekleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker seyrine devam etti; balıkçılar da avlanmak için denize açıldı.

Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.

Balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından avlanmak için denize açıldı.

Kaynak: AA
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