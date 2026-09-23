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Tekirdağ'da limanda kamyonette çıkan yangın kamyoneti kullanılamaz hale getirdi

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Tekirdağ'da limanda kamyonette çıkan yangın kamyoneti kullanılamaz hale getirdi
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Tekirdağ'daki Ceyport Limanı'nda park halindeki kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede kamyonetin kasasını sardı; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da Ceyport Limanı'nda park halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Limanda park halinde bulunan bir kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede kamyonetin kasasını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü, yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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