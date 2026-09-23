Tekirdağ'da limanda kamyonette çıkan yangın kamyoneti kullanılamaz hale getirdi

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Tekirdağ'da Ceyport Limanı'nda park halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Limanda park halinde bulunan bir kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede kamyonetin kasasını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü, yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA