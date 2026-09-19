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Tekirdağ'da KYK ve üniversite yurtları için 2026-2027 güvenlik tedbirleri görüşüldü

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Tekirdağ'da KYK ve üniversite yurtları için 2026-2027 güvenlik tedbirleri görüşüldü
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Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk başkanlığında yapılan toplantıda, 2026-2027 akademik yılında üniversite ve KYK yurtlarında güvenlik tedbirleri görüşüldü. Öğrenci ve personelin güvenli eğitimi ile yurtlarda olayların önlenmesi için kurumlar arası koordinasyon kararları alındı.

Tekirdağ'da 2026-2027 akademik yılında üniversite ve KYK yurtlarında güvenliğin sağlanmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Üniversite ve KYK Yurtları Güvenlik Toplantısı'nda, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için alınacak tedbirler ele alındı.

Toplantıda, üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personelin eğitim-öğretim faaliyetlerini güvenli ortamda sürdürebilmesi, yurtlarda meydana gelebilecek olayların önlenmesi ve kurumlar arasında koordinasyonun en üst düzeyde sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Bu kapsamda, 2026-2027 akademik yılında uygulanacak önleyici güvenlik tedbirleri görüşülerek ilgili kurumların koordinasyonuna ilişkin kararlar alındı.

Kaynak: AA
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