Haberler

Tekirdağ'da Kuzu ve Oğlak Yem Desteği Başvuruları Başladı

Tekirdağ'da Kuzu ve Oğlak Yem Desteği Başvuruları Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kuzu-Oğlak Yem Desteği Projesi kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği sağlıyor. Proje, Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile yapılan protokol doğrultusunda hayata geçiriliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince yapılacak kuzu ve oğlak yem desteği başvuruları başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Kuzu-Oğlak Yem Desteği Projesi kapsamında, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteğini sürdürüyor.

Proje çerçevesinde Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile yapılan protokol ile birlik üyesi yetiştiricilere yem desteği sağlanacak.

-Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Karaküçük'e ziyaret

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük'ü ziyaret etti.

Günay ve Karaküçük makamda bir süre sohbet etti.

Ziyarette, kentin kültür ve turizmin gelişimine yönelik yapılabilecek ortak proje ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Karaküçük, ziyaret için Günay'a teşekkür etti.

-Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı'ya ziyaret

Marmara Bölge Şampiyonu olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazanan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü basketbol takımı sporcuları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

Sporcular ve Turanlı makamda bir süre sohbet etti.

Turanlı, başarıları için sporcuları tebrik ederek, Türkiye finallerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.