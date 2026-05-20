Tekirdağ'da kuvvetli rüzgarda ağaç otomobilin üzerine devrildi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kuvvetli rüzgarda üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.

İlçede bugün yer yer kuvvetli rüzgar etkili oldu. Camiatik Mahallesi Eski Hamam Sokak'taki ağaçlık alanda bulunan bir akasya ağacı Ali Yıldız'ın yol kenarında park ettiği 59 LH 356 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobil zarar görürken, ihbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, yolu emniyet şeridi ile kapatırken, belediye ekipleri de devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı