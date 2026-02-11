Haberler

Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı

Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı
Tekirdağ'da etkili olan poyraz rüzgarı nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikintileri oluştu. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı, yosunların kirlilikten kaynaklanmadığını ve temizleneceğini açıkladı.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Kentte iki gündür etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Bu nedenle sahildeki bazı alanlar kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, kentte iki gündür poyrazın etkili olduğunu söyledi.

Biriken yosunların bir kirlilik ifade etmediğini belirten Pehlivanoğlu, "Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert rüzgarla denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Sadece kötü koku yapabiliyor, çevreye başka bir olumsuzluğu yok." dedi.

Pehlivanoğlu, kırmızı yosunlarla kaplanan kesimlerin belediye ekiplerince temizleneceğini bildirdi.???????

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
