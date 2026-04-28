Tekirdağ'da 'Kültürlerarası Buluşma: Uluslararası Öğrenci Günü' etkinliği düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "Kültürlerarası Buluşma: Uluslararası Öğrenci Günü" etkinliği yapıldı.

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (NKÜ TÖMER) tarafından, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, burada yaptığı konuşmada, uluslararası öğrencilerin farklı kültürleri temsil etmesi, üniversite ortamına önemli bir zenginlik kattığını belirtti.

Şahin, etkinliğin farklı kültürlerin bir araya gelmesine katkı sağladığını ifade etti.

Etkinlikte Kırgızistan, Libya, Etiyopya, Burundi, Mozambik, Mısır, Somali ve Kazakistan'dan gelen uluslararası öğrenciler tarafından ülke tanıtım sunumları yapıldı.

Sunumlarda, öğrenciler ülkelerinin tarihi, kültürel ve toplumsal özelliklerini anlattı.