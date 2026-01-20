Tekirdağ'da park halindeki polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki polis aracına, elektrik direğine ve başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İnönü Caddesi'nde A.A. yönetimindeki 59 AE 388 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki polis aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından bir elektrik direği ile park halindeki başka bir araca daha çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.