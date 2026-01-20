Haberler

Tekirdağ'da park halindeki polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da park halindeki polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki polis aracına, elektrik direğine ve başka bir araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki polis aracına, elektrik direğine ve başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İnönü Caddesi'nde A.A. yönetimindeki 59 AE 388 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki polis aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından bir elektrik direği ile park halindeki başka bir araca daha çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Premier Lig'de müthiş maç! 1 puanı röveşata golüyle aldılar

Premier Lig'de müthiş maç! 1 puanı röveşata golüyle aldılar
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi

Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra resti çekti
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Premier Lig'de müthiş maç! 1 puanı röveşata golüyle aldılar

Premier Lig'de müthiş maç! 1 puanı röveşata golüyle aldılar
İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer

İmzalar atıldı! Acun'dan tarihi transfer
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı

Kışın ortasında alevler hızla ilerledi