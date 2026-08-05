Haberler

Tekirdağ'da fabrikada kimyasal gaz: 3 işçi hastanede

Tekirdağ'da fabrikada kimyasal gaz: 3 işçi hastanede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada kaynak ve montaj çalışmaları sırasında yayılan kimyasal gazdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada kaynak ve montaj çalışmaları sırasında yayılan kimyasal gazdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Fatih Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir fabrikada yürütülen kaynak ve montaj çalışmaları sırasında ortaya çıkan kimyasal gazdan işçiler M.B, B.B. ve B.M.A. etkilendi.

İşçilerin çalışma arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, Çerkezköy Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri fabrikada güvenlik önlemi alırken, kimyasal gazın çıkış nedeni ile olayın oluş şeklinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin

Dosyaya giren şok ifade: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme

Hayalleri suya düştü! Osimhen'i şoke eden gelişme
'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Süreç yasasına İYİ Parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı

Süreç yasasına bir parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı
Tüm şehir yanacak! Salah'ın imza töreninin saati belli oldu

Tüm şehir yanacak! Trabzonspor saat verdi

Ertuğrul Doğan'dan transfer için yeni açıklama: Omar Marmoush, Sörloth, Darwin Nunez...

Omar Marmoush, Sörloth, Darwin Nunez... Trabzon'dan yeni açıklama
Michigan'da ön seçimi kazanan Mısır asıllı Abdul El-Sayed Senatodaki ilk müslüman olma yolunda

Ülke tarihinde bir ilk olacak! Trump şimdiden gardını aldı