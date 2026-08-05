Tekirdağ'da fabrikada kimyasal gaz: 3 işçi hastanede

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada kaynak ve montaj çalışmaları sırasında yayılan kimyasal gazdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Fatih Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir fabrikada yürütülen kaynak ve montaj çalışmaları sırasında ortaya çıkan kimyasal gazdan işçiler M.B, B.B. ve B.M.A. etkilendi.

İşçilerin çalışma arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, Çerkezköy Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri fabrikada güvenlik önlemi alırken, kimyasal gazın çıkış nedeni ile olayın oluş şeklinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: AA