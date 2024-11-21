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Tekirdağ'da Kayıp İhbarı Yapılan Kişinin Cesedi Bulundu

Tekirdağ'da Kayıp İhbarı Yapılan Kişinin Cesedi Bulundu
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde avlanmak için gittiği baraj gölünde kaybolan Veli A'nın cesedi bulundu. Ekipler, kayıp ihbarı üzerine bölgedeki arama çalışmalarını tamamlayarak, cesedi sudan çıkardı ve otopsi için hastaneye kaldırdı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi baraj gölünde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Veli A'nın avlanmak için gittiği Karaidemir Barajı'ndan dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarı yaptı.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekipler, baraj gölünde yaptıkları arama sonrası Veli A'nın cesedini sudan çıkardı.

Veli A'nın cenazesi, otopsi için Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel
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