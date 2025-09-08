Haberler

Tekirdağ'da Kaybolan Kadının Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ'da Kaybolan Kadının Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 4 gündür denizde kaybolan 54 yaşındaki B.D. için arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Sahil Güvenlik ve emniyet ekipleri, kaybolan kadını bulmak için bölgede yoğun çaba sarf ediyor.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde kaybolan 54 yaşındaki kadını arama çalışmaları 4 gündür devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarına dün gece saatlerinde ara veren ekipler, denizde kaybolan B.D'yi bulmak için yeniden çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 50 kişiden oluşan ekip ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç ekipleri denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.

B.D'nin yakınları da bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Yeniçiftlik Mahallesi'nde 4 gün önce denize giren B.D. gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgede ekiplerce arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
