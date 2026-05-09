Tekirdağ'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık Mahallesi'nde 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada yumruk darbeleriyle hafif yaralanan E.O, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel