Tekirdağ'da Karton Fabrikasında Yangın

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bir karton fabrikasının hurda kağıt bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ulaş mahallesinde faaliyet gösteren karton fabrikasının hurda kağıtların depolandığı alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçe itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangında soğutma çalışmaları sürüyor.