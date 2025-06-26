Tekirdağ'da Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi İçin Kurtarma Çalışmaları Başladı

Tekirdağ'da Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi İçin Kurtarma Çalışmaları Başladı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan 'Angy R' isimli kuru yük gemisinin kurtarılması için inceleme ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Kıyı Emniyeti uzmanları gemiye el koyarak detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için yürütülen inceleme çalışmaları sürüyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma uzmanları, Bahama bandıralı "Angy R" isimli gemiye çıkarak detaylı inceleme gerçekleştirdi. İncelemenin ardından kurtarma çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Öte yandan, Çanakkale'den bölgeye yönlendirilen "Kurtarma 17" römorkörü hazır şekilde bekletiliyor.

Yasal mevzuata göre, gemi işletmesinin 72 saat içinde kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması yapma hakkı bulunuyor. Bu sürenin dolmasının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yüzdürme çalışması başlatılacak. Geminin işletmesinin bu süreyi beklediği öğrenildi.

Dün Romanya'dan aldığı yükle Cezayir'e gitmekte olan "Angy R" gemisi, Şarköy'ün Gaziköy Mahallesi açıklarında, kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede ve 7 metre derinlikte karaya oturmuştu. Gemide 22 mürettebat bulunduğu belirtilmişti.

Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilmiş, yapılan ilk görüşmelerde gemi kaptanının yardım talebinde bulunmadığı öğrenilmişti. Kıyı Emniyetine bağlı dalgıçlar da gemi çevresinde dalış yaparak teknik inceleme gerçekleştirmişti.

Bölgede yapılan tespitlerde herhangi bir deniz kirliliği oluşmadığı belirlenirken, olayla ilgili idari tahkikat başlatılmış, soruşturma sonucunda idari yaptırım uygulanabileceği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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