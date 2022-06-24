Tekirdağ'da 'kanser hastasından para alma' operasyonunda 5 tutuklama - Haberler

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Tekirdağ'da 'kanser hastasından para alma' operasyonunda 5 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Ruhan Yalçın - Güncel
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Tekirdağ'da 'kanser hastasından para alma' operasyonunda 5 tutuklama

TEKİRDAĞ'da, kanser hastasından ilaç ve ameliyat parası adı altında para alan doktor ile hastane çalışanları ve medikal firmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da, kanser hastasından ilaç ve ameliyat parası adı altında para alan doktor ile hastane çalışanları ve medikal firmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bir doktorun kanser hastalarından ilaç ve ameliyat parası adı altında para talep ettiği, konuyla ilgili bazı medikal firma yetkilileri ve özel hastane çalışanlarının da içinde bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturmasında 12 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik, salı günü Süleymanpaşa, Çorlu ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.İl Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık soruşturmasında 1 kişi serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, aralarında 1 doktorun da bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 6 kişiden 5'i yurt dışı çıkış yasağı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Güncel Haberler

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