Tekirdağ'da Kamyonet ve Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
A.S.B. idaresindeki minibüs, Sağlık Mahallesi'nde F.K. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü F.K ile yanında yolcu olarak bulunan E.K. yaraladı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel