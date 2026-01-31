Haberler

Çorlu'da Kamyonet Fiber Taksi Durağına Çarptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir kamyonet fiber taksi durağına çarparak parçalanmasına neden oldu. Kazanın ardından sürücünün olay yerinden kaçtığı bildirildi. Güvenlik kameraları kazanın anını kaydetti.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kamyonetin çarptığı fiber taksi durağı parçalandı. Sürücü kaçarken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, yol kenarındaki fiber taksi durağına çarptı. Kazada durak parçalanırken, sürücü ise kaçtı. Sabah işe gelen taksiciler, durağın parçalandığını görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, bölgedeki incelemelerinde, güvenlik kameralarından durağa bir kamyonetin çarptığını belirledi. Polis, kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kamyonetin durağa çarptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

