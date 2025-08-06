Tekirdağ'da Kamyonet Takla Attı, 2 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonetin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Saray- Kıyıköy karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. H.B.'nin kullandığı 59 RP 795 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarında ters döndü. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen kamyonette yaralanan sürücü H.B. ile araçtaki M.B., ekipler tarafından çıkarıldı. Saray Devlet Hastanesi'ni kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.