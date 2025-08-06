Tekirdağ'da Kamyonet Takla Attı, 2 Yaralı

Tekirdağ'da Kamyonet Takla Attı, 2 Yaralı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, kontrolü kaybedilen bir kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonetin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Saray- Kıyıköy karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. H.B.'nin kullandığı 59 RP 795 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarında ters döndü. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen kamyonette yaralanan sürücü H.B. ile araçtaki M.B., ekipler tarafından çıkarıldı. Saray Devlet Hastanesi'ni kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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