Tekirdağ Kadın Danışma Merkezinde düzenlenen atölyelerde eğitim verildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların psikolojik ve bedensel farkındalığını artırmak amacıyla Kadın Danışma Merkezleri aracılığıyla atölye çalışmaları düzenliyor. Son olarak, Mandala ve Duygusal Özgürleşme Tekniği Atölyesi gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların psikolojik ve bedensel farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmalarını Kadın Danışma Merkezleri aracılığıyla sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düzenli aralıklarla gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa Kadın Danışma Merkezinde Mandala ve Duygusal Özgürleşme Tekniği Atölyesi düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli psikolog Meltem Şentürk ve psikolog Damla Kurum rehberliğinde gerçekleştirilen çalışmada, kadınların duygu durumlarını ifade etmeleri, stresle baş etme becerilerini geliştirmeleri ve içsel farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Atölyede katılımcılara, stres ve kaygıyı azaltmaya yönelik nefes ve gevşeme uygulamaları yaptırılırken, mandala çalışmasıyla odaklanma ve içsel dengeyi güçlendirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel


