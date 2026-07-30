Tekirdağ'da Kadın Dostu Kentler Programı eğitimi düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının güçlendirilmesi amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen programa, belediye bünyesinde oluşturulan Eşitlik Masaları temsilcileri, Eşitlik Birimi personeli ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Programı Eğitmeni Sezin Üskent tarafından verilen eğitimlerde, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın (YEEP) hazırlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Program kapsamında, YEEP'in tanımı, temel ilkeleri, süreç planlaması, mevcut durum ve sorun analizi, hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi ile önceliklendirilmesi konularında katılımcılara bilgi verildi.

Eğitimlerde ayrıca izleme, değerlendirme, raporlama ve öğrenme süreçleri, eylem planının onay süreci, stratejik plana entegrasyonu, uygulanması, koordinasyonu ve revizyonu gibi başlıklar değerlendirildi.

Eğitimlerin ardından, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi koordinasyonunda Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kaynak: AA