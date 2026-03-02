Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen "Amigurumi El Emeği Atölyesi" tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadınların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen atölye çalışması 7 hafta sürdü.

Her hafta salı günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleştirilen programda katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde amigurumi tekniğiyle çeşitli oyuncaklar yaptı.

Çalışmalarda hayvan figürleri ve bebekler başta olmak üzere farklı tasarımlar üretildi.

Halk sofrası Çiftlikönü Mahallesi'nde kuruldu

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofraları, Çiftlikönü Mahallesi'nde kuruldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Su ürünlerinin korunmasına yönelik denetim

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı Su Ürünleri Kontrol ekiplerince perakende satış yerleri ile av araçlarına yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, su ürünlerinin boy ve tür uygunluğu, avlanma sezonuna uyulup uyulmadığı ile belge ve izlenebilirlik şartları kontrol edildi.

Mevzuata aykırı faaliyet gösteren kişilere idari yaptırımlar uygulandı.