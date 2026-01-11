Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 200 bin makaron ve 13 kilogram tütün ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 13 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Uğur Bulut - Güncel