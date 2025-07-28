Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 17 bin 500 makaron, 602 paket gümrük kaçağı sigara, 39 elektronik sigara ve 18 litre kaçak içki ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, belirlenen 2 iş yerine düzenledikleri operasyonda, 17 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı), 602 paket gümrük kaçağı sigara, 39 elektronik sigara, 18 litre kaçak içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel