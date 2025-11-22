Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yaparken Yakalanan İki Kişi Tutuklandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan F.A. ve Ş.Y. tutuklandı. Emniyet müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışma sonucunda şüphelileri gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Kaçak kazı yaptıkları tespit edilen F.A. ve Ş.Y. kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel