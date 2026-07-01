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TCG Edincik M260 gemisi Tekirdağ'da ziyarete açıldı

TCG Edincik M260 gemisi Tekirdağ'da ziyarete açıldı
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Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında TCG Edincik M260 mayın avlama gemisi Ceyport Limanı'nda ziyarete açıldı. Vatandaşlar gemiyi yakından görme fırsatı bulurken, ziyaretçiler gurur duyduklarını ifade etti.

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla TCG Edincik M260 gemisi ziyarete açıldı.

Ceyport Limanı'na demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Vatandaşlar, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin mayın avlama gemisini yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

Görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.

Ziyaretçilerden Furkan Gündüz, AA muhabirine, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla kente gelen gemiyi gezdiğini söyledi.

TCG Edincik M260'ın Türk milleti için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Gündüz, "Geminin vatandaşların ziyaretine açılacağını duyduğumda gemiyi merak ettim. Böyle şeyler görmek gerçekten çok gurur verici." dedi.

Gündüz ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teşekkür etti.

Gemi, ziyaret saatinin tamamlanması sonrası bugün kentten demir alacak.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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