Haberler

Çerkezköy'de Jandarma Operasyonu: 27 Kilo Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarmanın huzur ve güven uygulamasında 27 kilo nargile tütünü, 8 kilo kıyılmış açık tütün ve 3 bin 500 tütün dolu makaron ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarmanın huzur ve güven uygulamasında 27 kilo nargile tütünü, 8 kilo kıyılmış açık tütün ve 3 bin 500 tütün dolu makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 30 Nisan'da Çerkezköy'de Dar Sokaklar Aranan Şahıslara Yönelik Huzur ve Güven (ODAK-1) uygulaması gerçekleştirildi. Kızılpınar Mahallesinde gerçekleştirilen uygulamaya 20 tim ve 69 personel katıldı. 10 farklı noktada yapılan uygulamada 1746 kişi sorgulandı, UYAP üzerinden 2, ASAL üzerinden 19 aranan kişi yakalanarak, 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Uygulamalarda 645 araç kontrol edilirken, 9'una toplam 17 bin 103 TL ceza uygulandı, 4'ü trafikten men edildi.

Öte yandan uygulamalarda 27 kilo nargile tütünü, 8 kilo kıyılmış açık tütün ve 3 bin 500 tütün dolu makaron ele geçirildi.

Haber: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek

Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek: Salon bir anda çoştu
Birleşik Arap Emirlikleri, OAPEC üyeliğinden de ayrıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden piyasaları sarsacak bir adım daha
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması

Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası Türkçe müzikle şehir turu attı

Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası şehri Türkçe müzikle dolaştı

Kendisini kayda alan kadınları fark eden Messi'nin tepkisi dikkat çekti

Kendisini kayda alan kadınları fark edince bakın bu kez ne yaptı