Tekirdağ'da Jandarma 43 Bin Şişe Sahte İçki Ele Geçirdi
Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde bir depoda yaptıkları aramada 43 bin 102 şişe sahte içki ele geçirdi. Depo sahibi A.A.K. gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri bir depoda 43 bin 102 şişe sahte içki ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde bir depoda kaçak içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Depodaki aramada, 43 bin 102 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan depo sahibi A.A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.