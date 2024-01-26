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Tekirdağ'da iş yerine silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hafif yaralandı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırının nedeni ise döner siparişi veren bir müşterinin sinirlenmesi olduğu iddia edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerine, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.

Saldırı nedeniyle iş yerinde hasar oluşurken iş yeri sahibi C.K, cam kırıklarının vücuduna isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

C.K. Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan saldırıyı döner siparişi veren ve siparişi geç kaldığı için sinirlenen bir müşterinin gerçekleştirdiği iddia edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Tekirdağ Saldırı Polisiye 3.Sayfa Güncel Haberler

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