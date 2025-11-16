Haberler

Tekirdağ'da İş Kazası: İşçi Bacağını Makineye Kaptırdı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir alüminyum fabrikasında çalışan T.M., bacağını makineye kaptırarak yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bacağını makineye kaptıran işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir alüminyum fabrikasında çalışan T.M. bacağını makineye kaptırdı.

İşçiyi kurtaran çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
