Tekirdağ'da iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında Tekirdağ'da farkındalık etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince, kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara yönelik çeşitli çalışmalar yapıldı.

Çocuk Hakları İl Komitesi üyelerince etkinlik kapsamında kurulan stantta broşür, balon ve tohum topları dağıtıldı.

Çocuklar ayrıca iklim değişikliği ve çevre bilincine dikkati çekmek amacıyla röportaj yaptı.

Programda çocukların katılımıyla yüz boyama, masa oyunları, mum boyama ve el işi atölyeleri de düzenlendi.

Etkinlikle çocukların iklim değişikliği konusunda farkındalıklarının artırılması ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amaçlandı.

Kaynak: AA