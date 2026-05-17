Tekirdağ'da iki polisi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

Tekirdağ'da iki polisi şehit eden saldırganın yakalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana gelen olayda iki polisi şehit eden saldırgan, bölgeye sevk edilen ekiplerce etkisiz hale getirilerek yaralı halde yakalandı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralanan saldırgan, önce Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, olayın ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Soytürk, olayla ilgili Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten'den bilgi aldı.

Daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne geçen Soytürk, yetkililerle görüştü.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
