Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı; 5 yaralı

Güncelleme:
Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Hatip Mahallesi Yenice kara yolu üzerinde meydana geldi. Y.İ.'nin kullandığı 34 MKC 254 plakalı otomobil, aynı yöne giden D.A. idaresindeki 59 ANE 451 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle D.A.'nın kullandığı otomobil takla atarak yol kenarına savruldu.Kazada iki otomobilde bulunan D.A., F.A., E.S.S., Y.İ. ve M.Ş.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
