Tekirdağ'dan kısa kısa
57. Alayı Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederken, Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği 'Halk Sofraları' iftar programlarının devam ettiğini duyurdu.

57. Alayı Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Vali Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretleri sebebiyle kendilerine teşekkür etti.

Yılmaz, Vali Soytürk'ü yarın başlatılacak 57. Alay Vefa Yürüyüşü törenine davet etti.

-Halk Sofrası, Zafer Mahallesi'nde kuruldu

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofrası, Zafer Mahallesi'nde kuruldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

-İl Müftüsü Bilgiç'e ziyaret

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Tekirdağ Şubesi Kadın Kolları, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti.

TDV Tekirdağ Şubesi Kadın Kolları Başkanı Meral Ceyhan ve beraberindeki heyet, İl Müftülüğüne atanan Bilgiç'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Bilgiç, nazik ziyaretleri dolayısıyla TDV Tekirdağ Şubesi Kadın Kollarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
