Tekirdağ'da huzurevinde tanışan çift evlendi

Tekirdağ'da huzurevinde tanışan Safiye Nermin Öztemir ile Yüksel Zambak düzenlenen törenle evlendi.

Zübeyde Hanım Huzurevi'nde kalan 85 yaşındaki Öztemir ile Malkara Huzurevi'nde kalan 77 yaşındaki Zambak, kurumda tanışıp arkadaş oldu.

Arkadaşlıkları sevgiye dönüşen çift, evlenmeye karar vererek ilgili yere başvuruda bulundu.

Öztemir ve Zambak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün desteğiyle nikah töreni düzenlendi.

Törende "evet" diyen çiftin nikahının kıyılmasının ardından, evlilik cüzdanı Safiye Nermin Öztemir'e verildi.

Çift, hayatlarını Malkara Huzurevi'nde sürdürecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
