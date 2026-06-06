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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
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HSK 1. Daire Üyesi Havvanur Yurtsever, Tekirdağ Adliyesi'ni ziyaret ederek adliye yöneticileriyle görüştü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, TEK Genç Akademi'de öğrencilerle bir araya geldi. Süleymanpaşa Belediyesi seralarında ise ihtiyaç sahipleri için sebze hasadı başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Üyesi Havvanur Yurtsever, Tekirdağ Adliyesi'ni ziyaret etti.

Yurtsever, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Kahraman ve Tekirdağ İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Eray Pınar ile bir araya geldi.

Adliyedeki ziyaret kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yüceer, TEK Genç Akademi'de öğrencilerle bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, TEK Genç Akademi'de öğrenciler ve eğitmenlerle bir araya geldi.

Programda öğrenciler ve eğitmenlerle görüşen Yüceer, eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüceer, sınav sürecine girecek öğrencilere başarı diledi.

Süleymanpaşa Belediyesi seralarında ilk hasat yapıldı

Süleymanpaşa Belediyesine ait seralarda yetiştirilen sebzelerde sezonun ilk hasadı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan yemeklerde kullanılan sebzelerin bir bölümü belediyeye ait 45 serada üretiliyor.

Seralarda belediye personeli tarafından yetiştirilen salatalık, patates, marul, domates, soğan, maydanoz, patlıcan ve biber gibi ürünler, belediye aşevinde hazırlanan yemeklerde değerlendiriliyor.

Üretilen sebzeler, aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan yemeklerin hazırlanmasında kullanılıyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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