Tekirdağ'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı ve inceleniyor.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde hafif ticari araçla minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kapaklı Halide Edip Adıvar Caddesi ile Ayan Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. İ D.'nin kullandığı hafif ticari araç ile G.U. yönetimindeki kapalı kasa minibüs çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan İ.D., H.E., S.P. ve F.U, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
