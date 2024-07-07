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Tekirdağ'da 'Günebakan' Operasyonu: 54 Tutuklama

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Tekirdağ'da polisin haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik düzenlediği 'Günebakan' operasyonunda gözaltına alınan 112 kişiden 54'ü tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da polisin haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik düzenlediği 'Günebakan' operasyonunda gözaltına alınan 112 kişiden 54'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde aralarında cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma ve uyuşturucunun da bulunduğu suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Çalışmanın ardından 'Günebakan' adı verilen 250 polisin katımıyla düzenlenen operasyonlarda, biri çatı katında olmak üzere 112 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 54'ü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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