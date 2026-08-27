Haberler

Hayrabolu'da Gölette Toplu Balık Ölümleri: İnceleme Başlatıldı

Hayrabolu'da Gölette Toplu Balık Ölümleri: İnceleme Başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Çerkezmüsellim Göleti'nde, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu toplu balık ölümleri yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklardan ve sudan numune alarak inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre, ölümlerin sudaki oksijen seviyesinin düşmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde Çerkezmüsellim Göleti'nde toplu balık ölümleri yaşandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Hayrabolu'da kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Çerkezmüsellim Göleti'nde toplu balık ölümleri yaşandı. İhbar sonrası gölete, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, ölü balıklar ve sudan numune alarak inceleme başlattı. Balık ölümlerinin sudaki oksijen seviyesinin düşmesinden kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlanarak arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar ve yardımcısı Şerife'den renkli anlar!

Hülya Avşar yardımcısıyla öyle bir şey yaptı ki...
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın

Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı

Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar

11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar
Eskişehir'de 81 yaşındaki adamı kandırıp eve girdiler! Şüpheliyi torunu kaçırttı

Altınları almak üzereydi! Küçük çocuğun tek hareketi planı bozdu
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti

Şampiyonlar Ligi sonrası Fener'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim