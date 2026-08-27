Hayrabolu'da Gölette Toplu Balık Ölümleri: İnceleme Başlatıldı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Çerkezmüsellim Göleti'nde, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu toplu balık ölümleri yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklardan ve sudan numune alarak inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre, ölümlerin sudaki oksijen seviyesinin düşmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde Çerkezmüsellim Göleti'nde toplu balık ölümleri yaşandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.
Hayrabolu'da kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Çerkezmüsellim Göleti'nde toplu balık ölümleri yaşandı. İhbar sonrası gölete, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, ölü balıklar ve sudan numune alarak inceleme başlattı. Balık ölümlerinin sudaki oksijen seviyesinin düşmesinden kaynaklandığı üzerinde duruluyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı