Tekirdağ'da gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekipler denetimlerde işletmelerin hijyen koşullarını, ürünlerin izlenebilirliğini, son tüketim tarihlerini, muhafaza şartlarını ve mevzuata uygunluğunu titizlikle kontrol ediyor.

Gıda güvenilirliğinin sağlanmasında vatandaşların ihbar ve şikayetlerinin de önem taşıdığı belirtilirken, vatandaşların gıdayla ilgili her türlü ihbar ve şikayetini ALO 174 Gıda Hattı üzerinden iletebileceği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gıda işletmelerine yönelik denetimlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA