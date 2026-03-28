Tekirdağ'da kaçırma ve darp olayına ilişkin 8 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir gencin kaçırılıp darbedildiği iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İlçede E.S'nin kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelilerinin E.D. (22), Y.K. (21), B.G. (19), B.T. (19), Ü.İ. (19), E.D. (21), D.K. (25) ve Y.D. (21) olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin, 18 yaşındaki E.S'yi ormanlık alana götürerek yaklaşık 4 saat alıkoyup darbettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.