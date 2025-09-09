Tekirdağ'da Gelişim Tekstil İlkokulu Açıldı

Tekirdağ'da hayırsever tarafından yaptırılan Gelişim Tekstil İlkokulu'nun açılışı yapıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi ile başladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, açılışını yapılan okulun kent ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

Bugüne kadar 22 okulu güçlendirdiklerini aktaran Soytürk, "38 tane okulu bitirdik. Yakın bir tarihe kadar da yaklaşık 8 okulu bitireceğiz. 30 okulda devam ediyor. Toplamda 105 tane okul. İki yıl içerisinde bu çok önemli bir rakam. Tekrar ediyorum burada herkesin emeği var." dedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten ve hayırsever Mustafa Akçay da programda konuşma yaptı.

Ardından Vali Soytürk ve protokol üyeleri okulun açılışını gerçekleştirdi.

Sonrasında Vali Soytürk, günün anısına ağaç dikti ve çocuklara fidan dağıttı.

-Vali Soytürk'ten 5. Kolordu Komutanı Aksoytürk'e ziyaret

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk'ü ziyaret etti.

Soytürk, 5. Kolordu Komutanı Aksoytürk tarafından karşılandı.

Vali Soytürk, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Aksoytürk ile bir süre görüştü.