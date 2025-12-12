Haberler

Tekirdağ'da yurt dışından GDO'lu mısır getirdikleri iddiasıyla 17 sanığın yargılanmasına devam edildi

Güncelleme:
Tekirdağ'da sahte analiz raporları ile genetiği değiştirilmiş mısır ithal ettikleri iddiasıyla yargılanan 17 sanığın davası sürüyor. Sanıklar, ithalat işlemlerinin usulüne uygun olduğunu savunurken, mahkeme duruşmayı 3 Nisan 2026'ya erteledi.

Tekirdağ'da, Ukrayna ve Rusya'dan sahte analiz raporları hazırlayarak genetiği değiştirilmiş (GDO) mısır getirdikleri iddiasıyla 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında memur, gümrük müşaviri ve iş insanlarının olduğu tutuksuz yargılanan 7 sanık ile taraf avukatları katıldı.

Sanık E.A. bilirkişi raporuna ilişkin, ürünlerin getirilmesi işlemleri sırasında usulsüzlük yapmadıklarını öne sürdü.

Tarım müdürlüğünden aldıkları evraklarla işlem yaptıklarını aktaran E.A, bütün gümrük işlemlerinin yönetmeliğe uygun olduğunu savundu.

Sanık Ö.Ç. de gümrük müşaviri olarak evraklar üzerinde herhangi bir değişim yapma yetkisi olmadığını öne sürdü.

Bazı sanık ve sanık avukatları bilirkişi raporunda eksiklikler olduğunu ileri sürerek ek bilirkişi raporu talep etti.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek, duruşmayı 3 Nisan 2026'ya erteledi.

Sanıklar hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "Biyogüvenlik Kanunu'na muhalefet", "İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak" ve "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar üretmek" suçlarından 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığınca geçen yıl mayısta başlatılan soruşturma kapsamında, Türkiye'ye sahte evrak düzenleyerek Rusya ve Ukrayna'dan GDO'lu ürün getirdikleri iddiasıyla aralarında memur, gümrük müşaviri ve iş insanlarının olduğu 17 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

