Tekirdağ'da karla kaplanan ormanlar güzel görüntü oluşturdu
Tekirdağ'ın Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Doğaseverlerin ve sürücülerin ilgisini çeken bu güzel manzara, dronla görüntülendi.
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, Ormanlı, Tatarlı ve Güzelköy mahallelerindeki yolları kullanan sürücülerin ve doğaseverlerin ilgisini çekti.
Beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar ve çevresi dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman