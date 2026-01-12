Tekirdağ'da beyaza bürünen ormanlar havadan görüntülendi
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Ganos Dağı eteklerindeki ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplanarak kış manzaraları oluşturdu. Bölgede oluşan bu güzel manzaralar, sürücüler ve doğaseverlerin ilgisini çekti.
Beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar ve çevresi, drone ile görüntülendi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel