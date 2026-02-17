Tekirdağ'da kurt ve karacalar fotokapanla görüntülendi

Tekirdağ'da ormana yerleştirilen fotokapanla kurt ve 2 karaca görüntülendi.

Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'nda ormanlık alana fotokapan kuruldu.

Fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerde, bir kurt ve 2 karacanın orman içinde dolaştığı anlar yer aldı.