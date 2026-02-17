Tekirdağ'da kurt ve karacalar fotokapanla görüntülendi
Tekirdağ'ın Ganos Dağı'ndaki ormana yerleştirilen fotokapan, bir kurt ve iki karacanın orman içinde dolaşırken kaydedildiği görüntüleri paylaştı.
Tekirdağ'da ormana yerleştirilen fotokapanla kurt ve 2 karaca görüntülendi.
Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'nda ormanlık alana fotokapan kuruldu.
Fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerde, bir kurt ve 2 karacanın orman içinde dolaştığı anlar yer aldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel