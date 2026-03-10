Haberler

Tekirdağ'da karacalar fotokapanla görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da Ganos Dağı'ndaki ormanlık alana yerleştirilen fotokapan, yaban hayatını gözlemlemek amacıyla kuruldu. Fotokapana yansıyan görüntülerde 3 karacanın ormandaki hareketleri kaydedildi.

Tekirdağ'da ormana yerleştirilen fotokapanla 3 karaca görüntülendi.

???????Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'ndaki ormanlık alana fotokapan kuruldu.

Fotokapana yansıyan görüntülerde, 3 karacanın orman içinde dolaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den suikast tehdidi! Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar

Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar
Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...

Katibe adliyede aşk şantajı! Birlikte oldukları anları kaydedip...
Savaşta 11. gün! ABD gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan '1 ton altı füze atılmayacak' resti geldi

ABD yeni hedefini açıkladı, İran'dan kan donduran rest geldi
Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir
İsrail'den suikast tehdidi! Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar

Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar
Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket
Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş

Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş