Tekirdağ'da karacalar fotokapanla görüntülendi
Tekirdağ'da Ganos Dağı'ndaki ormanlık alana yerleştirilen fotokapan, yaban hayatını gözlemlemek amacıyla kuruldu. Fotokapana yansıyan görüntülerde 3 karacanın ormandaki hareketleri kaydedildi.
Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'ndaki ormanlık alana fotokapan kuruldu.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman